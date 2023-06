Inició su proceso de fuerzas básicas con el conjunto de Rayados de Monterrey, en el que militó de 2013 a 2018. Con el conjunto regiomontano participó en las categorías Sub 17, Sub 20, Tercera División, Segunda División y Liga Premier. Posteriormente, arribó a Puebla, donde continuó su proceso en la categoría Sub 20.

En la Liga de Expansión defendió los colores de Venados FC (20-21) y del Atlético Morelia (21-23). Con el conjunto michoacano se adueñó de la titularidad, disputando un total de 79 partidos y siendo pieza fundamental para la obtención del campeonato del Torneo Clausura 2022.