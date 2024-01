A pesar de su calidad, Jordan Carrillo no tuvo mucha participación con el club español, por lo que decidió regresar a la Liga MX , sin importar que le faltaban seis meses para poder conseguir el pasaporte comunitario.

Jordan Carrillo, mediocampista ofensivo de 22 años, llegó a las fuerzas básicas de Santos en 2016 para integrarse al representativo Sub 15. Posteriormente continuó su proceso con las categorías Sub 17 y Sub 20, con las cuales logró levantar algunos títulos.

El debut en el primer equipo de Santos Laguna llegó el 25 de julio de 2020 ante Cruz Azul.

Además, Carrillo Rodríguez fue reconocido como Novato del Año de la Liga MX en la Temporada 2021-2022.