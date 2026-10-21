$!Santos Laguna hila su sexta victoria consecutiva tras vencer 2-0 a Pumas

Con este resultado, el conjunto verdiblanco alcanzó su sexto triunfo consecutivo y se metió de lleno en la pelea por un boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

Los Guerreros del Santos Laguna confirmaron su espectacular momento de forma en la recta final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras derrotar 2-0 a los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Corona.

El partido tuvo un arranque drástico que condicionó el trámite completo. Apenas al primer minuto, el central brasileño de Pumas, Nathan Silva, derribó dentro del área a Ezequiel Bullaude, sancionándose la pena máxima y la tarjeta roja directa. Eduardo 'Mute' Aguirre tomó la responsabilidad desde los once pasos y convirtió el 1-0 al 6' con un potente disparo de derecha.

Pese a jugar en inferioridad numérica durante casi todo el encuentro, los universitarios buscaron responder a través de Pedro Vite y César 'Chino' Huerta; sin embargo, la zaga lagunera mantuvo el orden. La sentencia local llegó en el segundo tiempo: al 78', Rubén Duarte cometió una mano dentro del área a remate de Felipe Sánchez, permitiendo que el defensor Franco Pardo ejecutara al centro de la portería al 80' para sellar el 2-0 definitivo.

El silbatazo final se vio marcado por la tensión acumulada, desatándose un altercado entre los cuerpos técnicos en la zona de bancas que culminó con la expulsión de un auxiliar de Pumas. La victoria le permite a Santos Laguna continuar su ascenso meteórico en la tabla general, mientras que la escuadra auriazul compromete sus aspiraciones en la antesala del cierre de la fase regular.