$!Santos vence 2-1 a Puebla y suma triunfo clave

El Santos Laguna consiguió un triunfo valioso en la Jornada 12 del Clausura 2026, al imponerse 2-1 al Puebla en el Estadio TSM Corona, en un partido donde el arquero Carlos Acevedo fue decisivo para conservar la ventaja en los últimos minutos.
El primer tiempo fue parejo, con llegadas de ambos equipos. Puebla estuvo cerca de sorprender con un disparo desde larga distancia en el primer minuto y un intento de Édgar Guerra, mientras que Santos generó peligro pero se encontró con las atajadas de Ricardo Gutiérrez.
El marcador se abrió en la segunda mitad: al 59’, Ezequiel Bullaude adelantó a los Laguneros y seis minutos después Aldo López amplió la ventaja. Puebla reaccionó al 73’ con gol de Owen González, y en la recta final buscó el empate, pero Acevedo detuvo un disparo clave que aseguró la victoria local.
Con este resultado, Santos suma tres puntos importantes en su lucha por escalar posiciones, mientras que Puebla continúa en la parte baja de la tabla y deberá reaccionar para mantenerse en la pelea por la permanencia.