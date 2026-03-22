$!Santos vence 2-1 a Puebla y suma triunfo clave

El Santos Laguna consiguió un triunfo valioso en la Jornada 12 del Clausura 2026, al imponerse 2-1 al Puebla en el Estadio TSM Corona, en un partido donde el arquero Carlos Acevedo fue decisivo para conservar la ventaja en los últimos minutos.

El primer tiempo fue parejo, con llegadas de ambos equipos. Puebla estuvo cerca de sorprender con un disparo desde larga distancia en el primer minuto y un intento de Édgar Guerra, mientras que Santos generó peligro pero se encontró con las atajadas de Ricardo Gutiérrez.