Santos y América dividen puntos en la Comarca

En un duelo que fue de menos a más, Santos Laguna y América empataron en el Estadio TSM como parte de la Jornada 13 del Clausura 2026. Lo que parecía un encuentro destinado al empate sin goles por la excesiva cantidad de faltas y la falta de profundidad, terminó convirtiéndose en un espectáculo de resiliencia para los locales y de oportunidad para los azulcremas.

Los primeros 45 minutos carecieron de emociones en las áreas. El juego se tornó ríspido en la media cancha, con constantes interrupciones y una nula capacidad de ambos equipos para hilar transiciones efectivas. Las defensas se impusieron sobre los ataques, dejando un marcador parcial de 0-0 que reflejaba la falta de llegadas claras.

Para la segunda mitad, la tónica cambió. América comenzó a encontrar espacios y Vinícius Lima estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo potente que exigió al máximo a Carlos Acevedo, quien con una gran atajada mantuvo el cero momentáneo.

Sin embargo, el destino del partido cambió al minuto 78. Tras una revisión en el VAR, el silbante central decidió expulsar a Kevin Picón, dejando a los laguneros en inferioridad numérica para el tramo final.

América no tardó en aprovechar la ventaja numérica. Al minuto 80, Alexis Gutiérrez encontró el espacio en el área y con una definición certera rompió el cerrojo santista para poner el 1-0 que parecía definitivo.

Pero la respuesta de los Guerreros fue inmediata y con garra. Solo tres minutos después, al 83’, Cristian Dajome apareció dentro del área para firmar una gran definición que venció al guardameta americanista, desatando la euforia en la Comarca y sellando un empate con sabor a victoria para los locales dada la adversidad.