BUENOS AIRES._ Lionel Scaloni está de vacaciones, pero no descansa: mientras disfruta de Mallorca, su ciudad de residencia, después de ganar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, todavía no firmó la renovación como entrenador de Argentina. Y en esa planificación del futuro, se anima con soñar con Lionel Messi en el 2026.

“Hoy estoy contento donde estoy”, declaró el santafesino, cuyo contrato con la Albiceleste expiró el 31 de diciembre del año pasado. Se espera que viaje la semana próxima a Buenos Aires para firmar un nuevo vínculo hasta 2026.

Además, consultado por la posibilidad de aceptar la propuesta de algún club, el ex lateral derecho respondió: “Ya veremos en el futuro, pero lógicamente las puertas siempre están abiertas para dirigir, porque para eso trabajamos y para eso decidí ser entrenador”.

Y agregó: “El Depor ya todos saben que fue el club que me abrió las puertas, donde me hice como persona y jugador, donde disfruté los mejores años. En Mallorca es donde resido, donde tengo mi familia, donde se vive de una manera diferente a otros lugares, muy tranquilo. ¿Por qué no pensar en algún día estar en alguno de estos dos lugares donde realmente uno está cómodo?”.

Por otra parte, con respecto a Lionel Messi y su excepcional actuación en el Mundial, Scaloni comentó: “Creo que no le hacía falta para ser uno de los más grandes o el más grande. Siempre se le pide más. No sé que más se la va a pedir ahora.

“Estoy contento por él y por el país. Por la alegría que le dimos y nos dimos. Los días que pasamos en Argentina fueron de euforia y cariño. Valió la pena conseguirlo”, continuó en una entrevista concedida a Radio Calvia. Por último, sobre la posibilidad de que el 10 juegue la próxima Copa del Mundo, el DT se mostró optimista: “Yo creo que puede estar. Dependerá de lo que él quiera y de que se sienta bien. Las puertas estarán siempre abiertas. Él es feliz adentro de una cancha y para nosotros sería bueno”.

(Con información de FIFA.com)