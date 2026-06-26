$!Scaloni revela el mensaje que cambió el rumbo de Argentina tras el penal fallado de Messi

“No dejó de ser un golpe. La jugada del penal fue muy buena y culminarla hubiera sido maravilloso. Teníamos la sensación de que si hacíamos ese gol el partido hubiera sido diferente”, reconoció el estratega en conferencia de prensa.

Al finalizar el encuentro, el técnico Lionel Scaloni reveló el mensaje que transmitió a sus futbolistas durante la pausa de hidratación, cuando el equipo aún buscaba abrir el marcador.

La selección de Argentina selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras imponerse a Austria en un partido más complicado de lo esperado, donde un penal fallado por Lionel Messi marcó uno de los momentos de mayor tensión para la Albiceleste .

Lejos de pedir desesperación, Scaloni apostó por mantener la calma y confiar en el plan de juego.

“Les dije que había cosas para mejorar y que, siendo pacientes, moviendo la pelota de un lado al otro, íbamos a encontrar los pases. Ellos en un momento del primer tiempo no querían salir. No había que apresurarse. Si la jugada tenía que durar dos minutos, que durara dos minutos”, explicó.

El seleccionador también aprovechó para destacar el impacto que Lionel Messi genera dentro del funcionamiento colectivo, incluso en una noche en la que no pudo convertir desde los once pasos.

“Cuando se activa Leo, se activan todos”, afirmó Scaloni, quien elogió además el compromiso defensivo del capitán argentino.

“Hoy, cuando el equipo estaba sufriendo por no tener la pelota, trabajó, robó una pelota para una de las jugadas de gol. Se lo notó comprometido. Es impresionante lo que genera él. Ya no sé más qué decir sobre él. Hasta cansa”, comentó entre sonrisas.

Scaloni también recordó que el Mundial es un torneo donde el aspecto mental resulta determinante y evitó colocar a Argentina como favorita absoluta para levantar el título.

“Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo. El Mundial no va por el favoritismo, va por lo psicológico y lo físico. Nosotros vamos a dar pelea, pero será duro para todos”, señaló.

Finalmente, calificó el triunfo como una muestra del carácter de su equipo, al reconocer las dificultades que presentó Austria durante gran parte del encuentro.

“Sufrimos, pero sabemos sufrir. Eso es un mérito del equipo. Es un rival complicado, de mucha altura y físico. Parecía que iba a ser fácil, pero no”, concluyó el entrenador argentino.