El costarricense Keylor Navas no llegará a Pumas UNAM para el próximo torneo, luego de que las negociaciones con Newell’s Old Boys no prosperaran.

A pesar del interés del club mexicano, reportes indican que el acuerdo económico no se concretó, cerrando la puerta a una incorporación que habría sido de alto perfil para el futbol nacional.

Navas tiene contrato vigente hasta 2026 con el club argentino, lo que obligaba a Pumas a negociar directamente con la directiva rosarina. Según reporta el periodista César Luis Merlo, Newell’s estableció una cifra de tres millones de dólares como condición para liberar al guardameta.

El conjunto universitario intentó reducir el monto, pero no encontró flexibilidad en la postura del club sudamericano, que se mantuvo firme en su valoración.

Ante la falta de acuerdo, Pumas decidió poner fin a las gestiones y Navas, de 37 años, habría comunicado al cuerpo técnico liderado por Cristian Fabbiani su intención de respetar el contrato y continuar con el proyecto del equipo argentino.

Esta resolución frena momentáneamente el regreso de Navas al futbol de Concacaf, tras su paso por Europa y su experiencia con Costa Rica en torneos internacionales. Aunque su llegada a México habría generado gran expectativa, todo indica que seguirá defendiendo el arco de los ‘leprosos’.