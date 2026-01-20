Futbol
Se estrenan federales alzando el campeonato de la Liga Imdem de Futbol Rápido

Le arrebatan el cetro a Ikai Boutique con fiesta de goles celebrada en la cancha Cefurmaz, después de que los verdes tuvieron el empate en sus manos
20/01/2026 10:37
MAZATLÁN._ Las emociones se prendieron en la cancha Cefurmaz de la Unidad Deportiva Sahop, con la final de la Liga Imdem de Futbol Rápido, en la que Federales se alzó con la victoria 8-4 sobre Ikai Boutique.

La coordinadora de Ligas y Clubes del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Marlén García Venegas, acudió a la ceremonia de premiación en representación del director del Imdem, Ezequiel Antonio Mora Bracamontes, en la que también participaron Jonathan Gamboa, promotor, y Cristian Mayorquín, patrocinador.

“Quiero invitarlos a seguir practicando esta y cualquier otra disciplina, pero siempre con pasión y respeto a sus compañeros, a sus rivales, a los árbitros y al deporte; me queda claro que ganar siempre es importante, pero hacerlo con valores, lo es aún más”, expresó García Venegas.

En su primera participación en este certamen, Federales jugó a tope la final y llegó a tener el partido 5-2 en el tercer periodo, pero los errores y faltas pusieron a Ikai a un gol del empate.

Los “uniformados” supieron apretar y terminaron goleando 8-4 a sus rivales a pesar de su gran esfuerzo.

PREMIACIÓN COMPLETA

Campeón de Goleo: Ángel Cruz / Llorones

Portero Menos Goleado: Martín Armando Suárez / Federales

Subcampeón: Ikai Boutique

MVP: Héctor Jara

Campeón: Federales

