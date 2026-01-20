$!Se estrenan federales alzando el campeonato de la Liga Imdem de Futbol Rápido

MAZATLÁN._ Las emociones se prendieron en la cancha Cefurmaz de la Unidad Deportiva Sahop, con la final de la Liga Imdem de Futbol Rápido, en la que Federales se alzó con la victoria 8-4 sobre Ikai Boutique.

La coordinadora de Ligas y Clubes del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Marlén García Venegas, acudió a la ceremonia de premiación en representación del director del Imdem, Ezequiel Antonio Mora Bracamontes, en la que también participaron Jonathan Gamboa, promotor, y Cristian Mayorquín, patrocinador.