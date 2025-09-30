$!Se impone el Guadalajara por la mínima en El Encanto

MAZATLÁN._ En un partido por momentos deslucido, la escuadra de Chivas Femenil venció por la mínima de 1-0 a Mazatlán Femenil en actividad de la jornada 13 del torneo Apertura 2025. Denise Castro fue la autora del único gol del encuentro en la primera mitad.
El encuentro arrancó como se tenía previsto; con el Rebaño lanzado en ofensiva al ataque ante unas Cañoneras bien paradas en defensa, que en cada oportunidad buscaban a Sinoxolo Cesane para los contragolpes; mientras que también supieron maniatar con el fuera de lugar a jugadoras como Alicia Cervantes y Esbeydi Salazar.
Fue hasta el minuto 34’ cuando la goleadora rojiblanca aprovechó una error en la salida de las locales para hacer válida su ocasión. Licha robó el balón, entró al área tras aguantar la carga y cedió el esférico a Denise Castro para que esta simplemente empujara el balón a placer para el 1-0 del duelo.
Apenas unos minutos después, Linda Hernández cometió un inocente penal sobre Cervantes tras una empujón que le dio una nueva oportunidad a Chivas; sin embargo, Licha no pudo concretar la pena máxima ante una apoteósica Daniela Solero que evitó la caída de su marco.
Todavía Mazatlán se salvó del segundo tanto después de que Casandra Montero estrallara un casi perfecto tiro libre en el travesaño, el cual ahogó los gritos de gol en la tribuna de El Encanto, misma que contó con muchos aficionados del ‘Rebaño’.
Ya en la segunda parte el flujo del juego se desarrolló con más pausa, pero era Chivas quien tenían las ocasiones más peligrosas gracias a las subidas por banda de Ivonne González. Mientras que las mazatlecas poco a poco comenzaron a generar sus acciones.
La inoperancia del Guadalajara permitió que Sinoxolo Cesane realizara una gran jugada individual al 72’. La africana entró desde la banda izquierda, quitó rivales y sacó un tiro que se fue por encima del arco defendido por Celeste Espino.
En el resto de los minutos, las emociones quedaron a deber y ambos clubes ya no mostraron más arsenal en las meta contrarias, por lo que le marcador no se movió y decretó un 1-0 final en favor del Club Deportivo Guadalajara.