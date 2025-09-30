$!Se impone el Guadalajara por la mínima en El Encanto

MAZATLÁN._ En un partido por momentos deslucido, la escuadra de Chivas Femenil venció por la mínima de 1-0 a Mazatlán Femenil en actividad de la jornada 13 del torneo Apertura 2025. Denise Castro fue la autora del único gol del encuentro en la primera mitad.

El encuentro arrancó como se tenía previsto; con el Rebaño lanzado en ofensiva al ataque ante unas Cañoneras bien paradas en defensa, que en cada oportunidad buscaban a Sinoxolo Cesane para los contragolpes; mientras que también supieron maniatar con el fuera de lugar a jugadoras como Alicia Cervantes y Esbeydi Salazar.

Fue hasta el minuto 34’ cuando la goleadora rojiblanca aprovechó una error en la salida de las locales para hacer válida su ocasión. Licha robó el balón, entró al área tras aguantar la carga y cedió el esférico a Denise Castro para que esta simplemente empujara el balón a placer para el 1-0 del duelo.