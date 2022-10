CULIACÁN._ El mes de noviembre será apasionante en la capital sinaloense, toda vez que se dispute la primera edición de la Copa Visorías Doradas en La Pecera.

Dorados de Sinaloa se encuentra en búsqueda de futbolistas Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 16 que manifiesten compromiso, entrega, valores y buen futbol para defender los colores del Gran Pez.