CULIACÁN._ Cuidando de manera constante y responsable los protocolos sanitarios para prevenir contagios por Covid-19, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dio a conocer que se reactivarán los torneos de la Liga de Futbol Femenil.

La actividad regresa a las canchas y por principio de cuentas se reiniciará con las categorías Infantil, Sub 13, Sub 15 y próximamente con las categorías Sub 17 y Sub 20.