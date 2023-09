MAZATLÁN._ El ex mundialista mexicano Marcelino Bernal considera que el momento que atraviesa la Selección Nacional se debe a que se están resistiendo al cambio generacional.

Bernal estuvo de invitado este domingo junto con el ex futbolista profesional Marco Antonio Díaz Ávalos al cierre de campaña del doctor Armando Ibarra, contendiente de la Planilla Azul a la presidencia del Club Deportivo Muralla.

“No creo que hayamos llegado al tope, creo que está problemática está pasando porque se están resistiendo al cambio generacional, creo que eso es un punto importante”, aseguró Bernal.

“Y el otro punto es que realmente vean primeramente la parte deportiva y no la económica, ya que hay partidos que no valen la pena jugarlos, son partidos que no valen la pena arriesgar a los jugadores, debido a que se pueden lesionar y no dejar ningún beneficio”.

Señaló que la Selección de México necesita jugar con rivales de primer nivel y en ese momento es donde van a crecer.

“Tenemos que regresar a la Copa América, el regresar ahí te permite el fogueo, porque enfrentas a selecciones con un categoría plus, sobre todo Argentina, Brasil, Colombia, Todo eso te va a fortalecer, te va a ser crecer.

“Además eso va a permitir que los jugadores de Liga MX salgan al extranjero, entonces ese es el crecimiento, eso es lo que nos está faltando, siendo algunos de los problemas por los que estamos pasando”.