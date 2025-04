“Es consecuencia de los cuatro años de experiencia que uno ha ido acumulando. El año vivido en Perú fue muy bueno, el primer año en México dirigiendo en Dorados de Sinaloa primero, y en Tijuana ahora, van marcando un crecimiento en la profesión de entrenador. Hoy estamos ante el lindo desafío de estar dirigiendo en la Liga MX, con todo lo que eso implica”, afirmó.

El uruguayo también reflexionó sobre sus vivencias como técnico desde que decidió retirarse como futbolista.

“La experiencia de El Salvador fue más por un compromiso personal con el dueño del club, que me presentó la oportunidad de debutar como entrenador. Después tuve la experiencia de Boston River, que fue muy rica y en la cual aprendí mucho. Fueron once meses que no repetiría, pero que me hicieron crecer mucho. Posteriormente pasé por Paysandú, en la Primera División Amateur de Uruguay, donde fue algo impresionante, ahí tenés que ser ‘todólogo’ y hay que ingeniarte en un montón de aspectos.