El Dorados de Sinaloa de Sebastián “El Loco” Abreu se quedó con ganas de más en la cancha del Estadio Morelos, donde igualó 1-1 ante Atlético Morelia, en duelo correspondiente a la sexta fecha del Apertura 2024 de la Liga MX.

Al ser cuestionado sobre su llegada a Dorados de Sinaloa, el cual se encuentra en una liga sin derecho al ascenso y que su misión es promover jóvenes para que lleguen al máximo circuito, Sebastián Abreu declaró que está aquí por el amor a los colores del Gran Pez

“Si Dorados jugara en segunda, tercera, cuarta división o quinta división, yo vendría en cualquier situación, hay un cariño especial, un sentimiento... En este caso, no son de los mejores momentos, de los momentos de gloria del club, pero me parecía de que si me llamaran, es porque debía de estar, había que apoyarlo”, comentó el ex goleador del Gran Pez.