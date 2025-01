“Pero lo que más tengo que valorar es el crecimiento individual. Tenemos un plantel con un promedio de 20 años, chavitos, jóvenes con mucha ilusión, y me encanta que la caguen ahora porque es el aprendizaje. Si no la cagas ahora, difícilmente, cuando te toque Primera División o con otra visibilidad mediática, periodística, con otro tipo de afición, con estadios con mayor presión, el vivir estas etapas y experiencias te hacen crecer.

El charrúa recordó que cuenta con jóvenes en el plantel, quienes están en proceso de aprendizaje y con la ilusión de hacer las cosas correctamente para que, cuando les toque dar el salto a la Primera División, ya no cometan errores.

“Lo que me deja tranquilo es la idea ya instalada; se nos fueron seis titulares del once, entonces nuevamente hay que reconstruir una forma de jugar que, gracias a Dios, en poco tiempo se nota”, explicó el estratega.

Desde el torneo pasado, a Dorados de Sinaloa no se le ha permitido jugar en Culiacán debido a la situación de inseguridad que se vive en la ciudad y parte del estado. Sin embargo, Tomateros de Culiacán , de la Liga Mexicana del Pacífico, y Mazatlán FC , de la Liga MX, sí han podido disputar sus compromisos en casa.

Sigue Abreu sin comprender por qué Dorados no juega en Culiacán

“A veces uno no encuentra respuestas a las decisiones con Dorados, donde Culiacán no es la ciudad más peligrosa o el estado (Sinaloa). Hay otros tres o cuatro estados que están por delante. Sin embargo, hay futbol, hay beisbol, espectáculos y van artistas. Hay beisbol, toda la gente disfruta de Tomateros, y la Tercera División no puede competir ni el primer equipo.

“Entonces, es la única cuestión que me tiene un poco con la sensación de impotencia de no encontrar respuesta del por qué fue específicamente con Dorados”, finalizó.

Dorados de Sinaloa comenzará a trabajar en su siguiente compromiso, el cual es el domingo 19 de enero en casa de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.