Sobre el partido del próximo martes ante Cancún FC, el cual corresponde a la fecha 9 del torneo, Sebastián Abreu comentó que deberán planearlo de la misma manera como ante Tlaxcala y La Paz, compromisos que ganaron en la cancha de Xolos de Tijuana.

“Planearlo de la misma manera, como fue con Tlaxcala también, que era un rival que iba delante nuestro en la tabla y que pudimos consolidar nuestro juego”, dijo.

Cuestiona ‘El Loco’ que el beisbol sí se pueda jugar en Culiacán

Al igual que en la conferencia de prensa en el partido ante Tampico Madero, Sebastián Abreu volvió a poner sobre la mesa el tema del beisbol y el futbol en Culiacán.

El estratega comentó que sigue sin comprender a las autoridades, ya que Tomateros de Culiacán sí puede disputar sus partidos como local, mientras que Dorados tuvo que mudarse a Tijuana en la recta final del Apertura 2024; además, también habló sobre el Mazatlán FC (Liga MX) y Agricultores de Guasave (Liga Premier), que no tienen problemas para jugar como locales.

“Todavía no encuentro la explicación del porqué en Sinaloa, que es el estado del país más complicado (en tema de seguridad), Mazatlán tiene futbol, Guasave tiene futbol, Culiacán tiene beisbol... y Dorados no tiene futbol, entonces no entiendo, es lo único que no entiendo del cuidado social”, finalizó.

Dorados de Sinaloa suma 12 puntos y cuenta con dos partidos por disputar, en caso de conseguir la victoria en ambos, deberá esperar resultados para conocer si avanza o no a la Liguilla.

Por el momento, Cancún FC se estaría llevando el último boleto a la Liguilla al ser octavo con 17 unidades.