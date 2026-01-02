Sebastián Córdova, primer refuerzo de Toluca para el Clausura 2026

El Toluca, bicampeón vigente de la Liga MX, anunció la incorporación de Sebastián Córdova como su primer refuerzo para el Clausura 2026.

El atacante mexicano, que se encontraba como agente libre tras no entrar en los planes de Tigres, se suma al plantel dirigido por Antonio Mohamed, quien confía en potenciar su rendimiento.

Córdova, de 28 años, vivió un cierre complicado en el Apertura 2025, cuando fue marginado de la final ante Toluca. Ahora, el club escarlata le ofrece la oportunidad de recuperar el nivel que mostró en América y en Tigres, donde logró títulos y se consolidó como pieza clave.

La llegada del extremo incrementa la competencia en las bandas y surge como alternativa para suplir la ausencia de Alexis Vega, capitán del equipo, que se perderá las primeras jornadas por lesión.

Además, la incorporación de Córdova podría mitigar el impacto de una eventual salida de Juan Pablo Domínguez, quien es seguido de cerca por el Club León.

Con este fichaje, Toluca refuerza su ataque y suma experiencia para mantener su estatus de candidato al título en el Clausura 2026.