“En el lugar que me digan voy a jugar, quiero jugar, tengo pocos partidos en la Primera División y lo que quiero es mostrarme y responder a la confianza de haberme traído”, dijo Fierro.

“El profesor (Robert Dante Siboldi) me conoce bien, él me debutó y ya me conoce. Lo que quiero es jugar, pero en lo personal me siento mejor jugando como 5, es decir como medio de contención”.

Más recientemente, Fierro militó en el Club León, donde disputó el Clausura 2025 y participó en torneos como la Leagues Cup. También ha representado a México en la categoría Sub 23, sumando experiencia internacional que podría ser valiosa para Mazatlán.

Al ex seleccionado mexicano le gustaría regresar al proceso, aunque sabe que lo primero es ganarse un lugar y tener regularidad de juego.