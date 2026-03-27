Selección de futbol de Irán protesta con mochilas infantiles tras ataque en escuela

La Selección de Irán volvió a la actividad en medio de tensiones diplomáticas que incluso ponen en duda su participación en el Mundial 2026. El conjunto asiático se midió a Nigeria en Turquía, en un partido disputado a puerta cerrada por motivos de seguridad, donde los africanos se impusieron por 2-1.

Más allá del resultado, la imagen que dio la vuelta al mundo fue la de los futbolistas iraníes ingresando al terreno de juego con mochilas infantiles en la espalda.