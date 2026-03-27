Selección de futbol de Irán protesta con mochilas infantiles tras ataque en escuela

La Selección de Irán volvió a la actividad en medio de tensiones diplomáticas que incluso ponen en duda su participación en el Mundial 2026. El conjunto asiático se midió a Nigeria en Turquía, en un partido disputado a puerta cerrada por motivos de seguridad, donde los africanos se impusieron por 2-1.
Más allá del resultado, la imagen que dio la vuelta al mundo fue la de los futbolistas iraníes ingresando al terreno de juego con mochilas infantiles en la espalda.
El gesto fue una protesta simbólica y un homenaje a las víctimas del ataque atribuido a Estados Unidos e Israel contra la escuela primaria Shajareh Tayyebe, ocurrido el 28 de febrero, en el que murieron 175 menores, en su mayoría niñas.
La acción del equipo iraní busca visibilizar la tragedia y enviar un mensaje de solidaridad, en un contexto donde la situación política y de seguridad del país sigue siendo un factor de incertidumbre de cara a su presencia en la próxima Copa del Mundo.