Después de haber avanzado como segundo lugar del Grupo A , la Selección Mexicana Femenil Sub 20 tuvo que enfrentar al equipo de Estados Unidos , segundo lugar del Grupo C , en los octavos de final y el partido se disputó en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ .

El gusto duró poco para el equipo mexicano, porque cuatro minutos después, Ally Sentnor realizó un disparo desde fuera del área y con complicidad de la portera Renatta Cota, llegó el segundo gol para la selección estadounidense.

Antes de finalizar el primer tiempo, Saldívar aprovechó un pase filtrado, condujo el balón por la banda, entró al área, recortó a Gisele Thompson, disparó y el balón fue desviado por Heather Gilchrist para el empate a dos.

Comenzando el segundo tiempo, la Selección Femenil Sub 20 de Estados Unidos encontró el tercer tanto al 52’ con anotación de Tordin, tras un pase filtrado de Sentnor... pero no contó. La árbitra Iuliana Demetrescu pidió no reanudar el encuentro, porque hubo revisión en el VAR y encontraron que Michel Fong, quien dio el pase a Sentnor estaba en fuera de lugar, por lo que el gol no subió en el marcador.

En el 88’, Saldívar reventó el travesaño con su disparo, perdiéndose la oportunidad de anotar para el ‘Tri’ Femenil Sub-20.

En el 90+5’, Sentnor realizó disparo en el área, Cota rechazó y Jordynn Araya Dudley aprovechó el rebote para rematar en el área chica, pero la portera mexicana desvió la esférica, evitando el gol de la eliminación.