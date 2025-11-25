Semana redonda para la UAS y el Cbtis 51, en la Liga Estudiantil

MAZATLÁN._ La pasión por el futbol volvió a encender las canchas en la Liga Estudiantil de Futbol Interpreparatorias, donde las Águilas UAS vivieron una semana perfecta que reafirma su carácter y hambre de triunfo.

Con un futbol ofensivo y un espíritu que no negocia el esfuerzo, UAS primero superó 6-2 a Cobaes 37, gracias a la inspiración goleadora de Luis Ulloa, autor de un brillante triplete.

Días después, las Águilas firmaron un sólido 3-0 ante ICO ‘A’, con Ulloa nuevamente al frente del ataque y acompañado por el tanto de Luis Velarde.

Pero si de contundencia se trata, el Cbtis 51, vigente campeón, respondió con autoridad. Una imponente goleada 12-0 sobre Cobaes 38 dejó en claro que su corona no será fácil de arrebatar.

Kevin García, con 5 anotaciones, encabezó una ofensiva imparable. El monarca cerró su semana con un 4-1 sobre ICO ‘B’, manteniendo el paso firme y la mirada en lo más alto.