$!Sergio Bueno explota contra el arbitraje de Katia Itzel García

El partido entre Mazatlán FC y Pumas UNAM no solo dejó una derrota más para los Cañoneros, sino también una fuerte polémica que podría traer consecuencias para el banquillo sinaloense.
El técnico de Mazatlán, Sergio Bueno, protagonizó uno de los momentos más tensos del encuentro tras ser expulsado en la recta final del primer tiempo. Su molestia surgió luego de que la árbitra Katia Itzel García señalara el final de la primera mitad cuando el equipo visitante iniciaba una jugada clara de peligro rumbo al arco defendido por Keylor Navas.
La decisión arbitral provocó reclamos inmediatos por parte del cuerpo técnico y jugadores de Mazatlán, lo que derivó en la tarjeta roja para Bueno. Sin embargo, la situación escaló aún más fuera del terreno de juego.
De acuerdo con reportes desde el estadio, el estratega salió visiblemente alterado y lanzó un comentario ofensivo hacia la silbante, generando indignación entre los presentes.
De acuerdo a la información de la fotógrafa Eloisa Sánchez, el estratega de Mazatlán lanzó un comentario machista en cuanto entraba al vestidor del conjunto visitante.
“Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”.
La reacción del técnico podría derivar en una sanción más severa por parte de la liga, más allá de la suspensión automática por la expulsión.
Este episodio se suma a una jornada complicada para Mazatlán, que además de la derrota, se fue con sensaciones negativas tanto en lo deportivo como en lo disciplinario. La polémica arbitral y la reacción del entrenador terminan por marcar un partido que ya de por sí representaba un reto importante ante uno de los equipos mejor posicionados del torneo.
Ahora, el enfoque del conjunto sinaloense estará en recomponer el camino en la recta final del Clausura 2026, mientras espera la resolución oficial sobre el castigo que podría enfrentar su director técnico.