$!Sergio Bueno explota contra el arbitraje de Katia Itzel García

El partido entre Mazatlán FC y Pumas UNAM no solo dejó una derrota más para los Cañoneros, sino también una fuerte polémica que podría traer consecuencias para el banquillo sinaloense.

El técnico de Mazatlán, Sergio Bueno, protagonizó uno de los momentos más tensos del encuentro tras ser expulsado en la recta final del primer tiempo. Su molestia surgió luego de que la árbitra Katia Itzel García señalara el final de la primera mitad cuando el equipo visitante iniciaba una jugada clara de peligro rumbo al arco defendido por Keylor Navas.

La decisión arbitral provocó reclamos inmediatos por parte del cuerpo técnico y jugadores de Mazatlán, lo que derivó en la tarjeta roja para Bueno. Sin embargo, la situación escaló aún más fuera del terreno de juego.