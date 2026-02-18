$!Sergio Bueno rompe sequía de 9 años y vuelve a ganar en Liga MX

El director técnico de Mazatlán FC, Sergio Bueno Rodríguez, llevó a la victoria a su equipo este fin de semana ante Santos de Torreón, luego de una espera de nueve años.

Fueron muchos años para que Sergio Bueno tuviera la oportunidad de festejar un triunfo en la Liga MX.

La última ocasión en que el estratega había salido con un resultado positivo fue en el lejano 2017, cuando dirigía a Jaguares de Chiapas al vencer a Rojinegros del Atlas en el estadio Jalisco.

A pesar del marcador a favor, Jaguares terminó por descender del máximo circuito, debido a una combinación del resultado del cuadro de Monarcas Morelia.

El entrenador originario de Colima obtuvo el triunfo con Mazatlán 2-1 ante Santos el pasado domingo 15 de febrero, durante la conclusión de la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Desde el 2017, última experiencia en la liga, hasta ahora en 2026, fue el tiempo de ausencia que debió pasar el ex estratega de varios clubes para tener la oportunidad de saborear un marcador favorable.

Bueno Rodríguez asumió el cargo con los Cañoneros el 20 de enero de este año y previo al resultado contra Santos había caído 1-0 con Atlas en la fecha 4, y en la 5 en casa, 2-1 frente a Chivas del Guadalajara.

El resultado del fin de semana significó en su carrera el triunfo 168 en 457 juegos dirigidos.