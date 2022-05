$!Sergio Cabanillas sueña con pitar en un Mundial de Futbol

Después de salir de clases, Sergio Cabanillas hace sus tareas para después ir a los distintos campos de Culiacán a impartir justicia en el rectángulo verde.

“No es algo muy difícil, ya que en la secundaria voy de 7 de la mañana a mediodía, y ya de las 4 en adelante no se me complica, porque cuando sé que me programan partidos, llego a la casa, hago las tareas y me desocupo para ir a arbitrar”, señaló.

Para el joven estudiante, el ser árbitro de futbol le resulta muy apasionante.

“Se me hace una carrera muy bonita, es algo apasionante, es por eso que aquí estoy”, comentó.

Largo palmarés amateur

Cabanillas Delgado ya cuenta con un largo recorrido en el futbol amateur, logrando participar en torneos estatales y en diferentes ligas municipales de la capital.