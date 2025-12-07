Sergio Ramos confirma su salida de Rayados tras la eliminación en semifinales

El paso de Sergio Ramos por la Liga MX llegó a su fin. El histórico defensor español, fichado como refuerzo de lujo por los Rayados de Monterrey para el Clausura 2025, confirmó que el duelo de semifinales ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez fue su último partido con el club.

“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí, es mi último partido”, declaró Ramos en entrevista con TUDN.