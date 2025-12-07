Sergio Ramos confirma su salida de Rayados tras la eliminación en semifinales

El paso de Sergio Ramos por la Liga MX llegó a su fin. El histórico defensor español, fichado como refuerzo de lujo por los Rayados de Monterrey para el Clausura 2025, confirmó que el duelo de semifinales ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez fue su último partido con el club.
“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí, es mi último partido”, declaró Ramos en entrevista con TUDN.
Durante su estancia en Monterrey, Ramos se convirtió en capitán y referente dentro del vestidor. Disputó un total de 34 partidos, repartidos en dos torneos de liga, además de la Leagues Cup, la Concachampions y el Mundial de Clubes, dejando actuaciones destacadas que marcaron su breve pero intenso paso por el futbol mexicano.
La eliminación frente a Toluca puso punto final a la etapa del campeón mundial y cuatro veces ganador de la Champions League, quien ahora cierra su ciclo en Rayados tras haber aportado liderazgo y experiencia internacional.