Sergio Ramos da otro paso rumbo a la compra del Sevilla

Sergio Ramos ha dado otro paso más hacia la compra del Sevilla tras firmar una carta de intenciones con varios de los principales accionista del club hispalense, según una fuente confirmó a ESPN.

Esta carta de intenciones otorga al ex defensor de Monterrey y Real Madrid la exclusividad durante un periodo de tiempo para analizar las cuentas del club antes de intentar llegar a un acuerdo definitivo.

El campeón del mundo y dos veces de Europa con España se encuentra libre de contrato después de que el pasado mes de diciembre decidió abandonar Monterrey.

Ramos mostró ya su interés en adquirir a Sevilla a finales del pasado año y hace dos semanas ESPN informó que había viajado a Sevilla para discutir las posibles condiciones con varios accionistas del club hispalense.

En ese momento las fuentes hablaban de pesimismo, pero la situación ha cambiado después de que Ramos haya llegado a este acuerdo de exclusividad para negociar la compra del club, dejando por el camino a otros grupos que habían mostrado también interés en hacerse con la entidad hispalense.

Ramos, según relata EFE, se ha asociado para esta operación con el empresario argentino Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, un holding futbolístico de capital estadounidense al que ha estado vinculado profesionalmente al técnico extremeño Antonio Cordón, actual director deportivo del Sevilla.

ESPN no ha tenido acceso a la cifras de la operación pero distintos medios en España hablan de una oferta superior a los 400 millones de euros. Ramos, que cumplirá 40 años en marzo, se formó en las categorías inferiores de Sevilla, antes de ser traspasado al Real Madrid.