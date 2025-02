El defensa español Sergio Ramos debutará como jugador de Rayados de Monterrey este sábado 22 de febrero, en un partido que promete ser histórico para el club regiomontano.

El ex futbolista del Real Madrid y Sevilla será titular y capitán en el duelo de la jornada 8 del Clausura 2025, cuando Monterrey reciba al Atlético de San Luis en el Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero.

Martín Demichelis, director técnico de Rayados, confirmó la noticia en rueda de prensa, destacando la importancia de la incorporación de Ramos al equipo.

“Me atrevo a decir que Sergio Ramos va desde el arranque y Ocampos estará convocado”, declaró con una sonrisa el estratega argentino.

Además, Demichelis anunció que Ramos asumirá la capitanía del equipo, un rol que hasta ahora desempeñaba Sergio Canales.

“El tema de la capitanía no me preocupa demasiado, hay líderes que caminan por el vestuario y son líderes, portando o no la cinta. Es cierto que Sergio no hace falta que lo diga, es uno de los mejores defensores de la historia del futbol, más destacado de los últimos 15 años. Su personalidad de liderazgo lo lleva hacia ese lugar. Aunque no le demos la cinta, que sí se la vamos a dar, con el respeto más que merecido para Héctor Moreno y Canales, que no van a dejar de ser capitanes. Mañana será capitán Ramos”, explicó el entrenador.

Ramos llega a Monterrey después de 272 días de inactividad, tras no ser considerado en los planes del Sevilla y permanecer sin equipo durante el segundo semestre de 2024. A pesar de este largo período sin jugar, Demichelis aseguró que el defensa español se encuentra en condiciones óptimas para debutar.

“Consensuado con él, tomamos la decisión de que inicie. Se lo ve bien, con muchas ganas e ilusión. Iremos viendo el desarrollo del partido, no hay que obviar esos 8 meses de inactividad. Irá de arranque y consensuamos juntos con el correr de los minutos”, detalló.

El debut de Ramos se produce en un momento clave para Rayados, que busca su tercera victoria consecutiva en el Clausura 2025. El equipo regiomontano espera que la experiencia y liderazgo del defensa español sean un impulso para alcanzar sus objetivos en el torneo.

El partido entre Monterrey y Atlético de San Luis se disputará este sábado 22 de febrero en el Estadio BBVA y será transmitido de manera exclusiva por la plataforma de VIX.