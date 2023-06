En 57 partidos, el considerado como uno de los mejores defensores de todos los tiempos anotó 5 goles con el PSG, incluido el primero el 23 de enero de 2022 en la liga contra el Stade de Reims. Del 28 de noviembre de 2021 al 1 de enero de 2023 permaneció invicto con el club, con 34 partidos sin conocer la derrota.

“Ha sido maravilloso vestir la camiseta Rouge et Bleu estos dos últimos años”, dijo Sergio Ramos. “He vivido una experiencia inolvidable en París, y me gustaría daros las gracias a todos por el apoyo y el cariño. ¡Allez París!”, expresó el ex seleccionado español.