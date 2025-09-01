Sergio Ramos se lanza como cantante con el tema ‘Cibeles’

De hecho, en un live a través de su cuenta de Instagram, el defensor señaló y dejó en claro que no quiere dejar el futbol y que seguirá jugando, pero también que tendrá que dedicarle más tiempo a la música, pues aún no sabe qué tanto tiempo va a poder estar en los terrenos de juego.

El tema ya está disponible en plataformas digitales y marca un paso importante en la carrera artística del futbolista, quien anteriormente había hecho colaboraciones, pero nunca había presentado un proyecto en solitario.

Sergio Ramos , histórico defensa del Real Madrid y actual jugador de Rayados de Monterrey , sorprendió al mundo del deporte y del espectáculo con el lanzamiento de su nuevo sencillo musical titulado “Cibeles” .

“Bueno también quiero dejar claro que el futbol no lo voy a dejar, voy a seguir jugando al futbol, pero también voy a dedicarle más tiempo a la música y la idea es esa durante este próximo año intentar sacar 3-4 canciones individuales y bueno no sé qué tanto, tiempo jugaré más, si un año o dos, pero la idea es que cuando me retire pueda sacar un álbum”, señaló.

La producción también incluye guiños a su vida personal y a su amor por la camiseta blanca, algo que ya se deja entrever en la letra del tema. De hecho, en los adelantos compartidos por Ramos en redes sociales, se aprecia un tono nostálgico y emotivo, muy ligado a los recuerdos de su etapa en el Santiago Bernabéu.

“Han pasado cinco años, fuimos a París, estuvimos dos años, fuimos a Sevilla y ahora viviendo esta aventura maravillosa mexicana y de alguna manera u otra, este tema habla mucho del sentir que tuve y todo lo que hemos compartido, esas experiencias, tú me pediste que vuele como ese cabezazo, entonces todo eso engloba el Real Madrid es un vínculo perfecto”.

Por último, le respondió a un usuario en Instagram, si tendrá un partido en esta Fecha FIFA y comentó que como la selección española ya no lo ha llamado, es por eso que aprovechó este espacio para poder sacar su sencillo.

“¿Partido?, no nada como hay Selección y no me han llamado, pues ahora tenemos una semanita más de descanso de descansar con la familia que están aquí conmigo en México, mi familia, mi mujer y mis hijos”.

Su sencillo “Cibeles” se perfila como un puente entre sus dos pasiones: el deporte y la música, y ha generado gran expectativa tanto entre sus seguidores madridistas como entre la afición de Rayados en México.