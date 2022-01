MÉXICO._ Luego de que se anunciara la llegada de Sofía Álvarez a Valencia, ahora se suma otra mexicana a la Liga Iberdrola, ya que el Sevilla Femenino anunció la llegada de la arquera de Xolos Femenil, Itzel González.

La portera llega cedida por seis meses al conjunto sevillano y toma el lugar que dejó Noelia Ramos, quien rescindió su contrato luego de pedir salir de la institución durante el mercado de pases invernal.

Itzel llegó a Tijuana desde el Apertura 2017, el primer torneo de la Liga MX Femenil, donde se consolidó como la guardameta titular del club que ahora dirige Fabiola Vargas y contó que hace dos semanas comenzó a hablarse de su llegada a Sevilla.

“Estoy muy emocionada de estar aquí, he trabajado durante mucho tiempo y que se dé en esta etapa de mi vida es fantástico, llegar a este club es una oportunidad enorme. Me contactan hace dos semanas con un mensaje de que si me interesaba ir al Sevilla y desde ahí no puedo dormir, empezando a ver la posibilidad y claro que dije que sí a un club con un gran grupo de personas, un club que genera mucho cariño y con mucha tradición dentro de la propia ciudad”, declaró.

Es la segunda portera mexicana que llega a Nervión, luego de que Pamela Tajonar vistió la playera del club de 2014 a 2018, quien ahora juega en el Villarreal.