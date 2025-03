Real Sociedad - Manchester United 1-1

Disputado duelo de ida entre Real Sociedad y Manchester United que terminó con empate a uno en San Sebastián, donde cada equipo tuvo sus momentos de superioridad, pero ninguno fue capaz de aprovecharlas para desnivelar finalmente la balanza. Los ‘Red Devils’ dominaron la primera parte y perdonaron una triple ocasión muy clara en las botas de Bruno Fernandes y Zirkzee.

Sin embargo, fue precisamente el atacante neerlandés quien adelantó a los ingleses gracias tras el descanso con un disparo raso desde la frontal. El equipo de Imanol dio un paso al frente y Oyarzabal empató desde los once metros para dar alas a los locales, que pudieron acabar llevándose el triunfo en los minutos finales. Óskarsson tuvo dos buenas llegadas en el tramo final, pero el islandés no estuvo acertado y todo se decidirá en Old Trafford.

AZ Alkmaar - Tottenham 1-0

Un gol en propia meta de Lucas Bergvall en el minuto 18 dio al AZ una mínima ventaja en el tramo final, ya que el balón se acabó colando en la portería del conjunto inglés tras un mal despeje del centrocampista sueco, provocado por un disparo de volea de Troy Parrott a la salida de un saque de esquina botado por Peer Koopmeiners. Parrott tuvo la oportunidad de doblar la ventaja de los locales más tarde en la primera parte, en un mano a mano con Guglielmo Vicario, pero la pierna del guardameta de los ‘Spurs’ se lo impidió. Los ingleses se metieron en el partido y Wilson Odobert estuvo a punto de empatar en el último suspiro, pero su remate se marchó alto.

Fenerbahçe - Rangers 1-3

Cyriel Dessers aprovechó los errores de la defensa turca para adelantar al Rangers, pero Alexander Djiku empató para el Fenerbahçe minutos después, que parecía haber tomado la iniciativa del duelo antes de que Václav Černý marcase justo antes del descanso. El Fenerbahçe apostó en la segunda parte por más atacantes, pero a Dessers le anularon dos goles al contragolpe por fuera de juego. En el minuto 82, Černý aprovechó un balón de Nicolas Raskin para ampliar la ventaja del Rangers y sellar el triunfo escocés en Turquía.

FCSB - Lyon 1-3

Un doblete de Malick Fofana en los últimos minutos del encuentro en Bucarest dio al Lyon el control de la eliminatoria. Lucas Perri, del Lyon, realizó dos magníficas paradas ante Malcom Edjouma y Siyabonga Ngezana, antes de que Nicolás Tagliafico adelantara de cabeza a los visitantes a los 30 minutos. El suplente Alexandru Băluță logró el empate del FCSB en la segunda mitad, pero el conjunto francés aumentó su ventaja en los últimos minutos, cuando Rayan Cherki asistió a Fofana hasta en dos ocasiones para que este último marcara dos goles en un intervalo de cinco minutos y estableciera una ventaja mayor para el conjunto francés.

Roma - Athletic Club 2-1

Victoria “in extremis” de la Roma gracias al tardío tanto de Shomurodov en la última acción del partido de ida en el Stadio Olimpico. Los locales se acabaron llevando un disputado encuentro en el que, a pesar de empezar por detrás en el marcador, los goles de Angeliño y del ariete uzbeko sellaron la remontada italiana.

La Roma se topó con el larguero justo antes del descanso por mediación de Paulo Dybala, pero se vio por detrás en el marcador poco después de la reanudación, cuando Iñaki Williams cabeceó un balón suelto a bocajarro a la salida de un córner. Angeliño empató seis minutos después, tras una buena jugada de Zeki Çelik por banda derecha. En el minuto 86, Yeray Álvarez fue expulsado al ver la segunda amarilla y Eldor Shomurodov, tras salir desde el banquillo, selló la remontada con un gol a la media vuelta.

Viktoria Plzeň - Lazio 1-2

Un golazo de Gustav Isaksen en el minuto 98 dio la victoria al Lazio en Chequia. Alessio Romagnoli adelantó de cabeza al conjunto romano en los primeros compases de juego mientras la Lazio dominaba la primera parte, pero la balanza se desequilibró en la segunda, cuando Rafiu Durosinmi conectó con precisión un lanzamiento de falta de Lukáš Kalvach. Los visitantes parecían conformarse con el empate después de que Nicolò Rovella y Samuel Gigot fueran expulsados, pero el magistral disparo lejano de Isaksen demostró la competitividad del cuadro italiano y le dio el triunfo en el último suspiro.

Ajax - Eintracht Frankfurt 1-2

Los locales empezaron bien, con un remate de Brian Brobbey al poste, y se adelantaron cuando el delantero cabeceó a bocajarro un centro de Jordan Henderson a los diez minutos de juego. Sin embargo, tras varios acercamientos, el Eintracht Frankfurt empató en el minuto 27 con un disparo de Hugo Larsson que se desvió en el propio Brobbey. Ninguno de los dos equipos se contuvo en el segundo periodo, pero fue el conjunto de la Bundesliga el que tomó ventaja, con un remate a bocajarro de Ellyes Shkiri a falta de 20 minutos para el final.

Bodø/Glimt - Olympiacos 3-0

Los noruegos se adelantaron en el minuto 13 con un remate de cabeza de Jostein Gundersen, que pasó por encima del travesaño y del guardameta Konstantinos Tzolakis. Roman Yaremchuk fue el que más cerca estuvo de marcar para los visitantes, pero Nikita Haikin detuvo el disparo del delantero, y el capitán Kasper Høgh hizo amplió la ventaja local para acabar con la racha de 26 partidos sin perder del Olympiacos en todas las competiciones. De tal forma, el Bodø/Glimt sumó su octava victoria en nueve partidos europeos en casa esta temporada.

(Con información de UEFA)