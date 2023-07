AUSTIN._ Mazatlán FC calló bocas a quienes no le daban posibilidad de avanzar a la siguiente ronda clasificando como primero del Grupo H en la Leagues Cup .

“Muy contentos. Es una situación gratificante porque veníamos a este torneo con mucha ilusión. Si alguien no sabía dónde está Mazatlán ahora lo van a ubicar, lo van a poner en el mapa”, comentó el español en rueda de prensa.

El timonel explicó los ajustes que realizó en la segunda parte para que los Cañoneros salieran más fuertes.

“Lo que buscamos a nivel defensivo era que esos posicionamientos intermedios que ellos buscaban con tantos jugadores, que no era fácil poder contenerlos, tener unas distancias de relación muchos mejores, en el primer tiempo estábamos muy largos entre jugadores de la misma línea, con lo cual eso no permitía escalonamientos para poder presionar con mayor eficacia y eso fue un detonante importante que supimos ver a tiempo.

“Los jugadores interpretaron muy bien y eso nos hizo crecer en el partido, tener una fase de recuperación mucho mejor y pasar a una fase de ataque, y también conectar a nuestros jugadores”, apuntó.

Sobre el cambio del central argentino Lucas Merolla, Rescalvo indicó que fue más por prevención que por táctica, ya que el defensa tenía seis meses sin jugar y requiere tenerlo en buenas condiciones para el Apertura 2023 de la Liga MX.

“Fue por más por precaución, por cuidar al futbolista, Lucas lleva seis meses sin jugar por un problema que había tenido en su anterior etapa. Hoy dudamos si ponerlo en el once o no, pero las situaciones eran muy buenas, estaba bien recuperado, pero conforme avanzaba el primer tiempo lo notábamos cansado y sobre todo queríamos guardar su integridad, que no se lesionase porque es un jugador muy importante para nosotros.

“La aportación de Néstor Vidrio, que lo sustituyó, fue muy importante. Más que una modificación táctica fue una modificación para cuidar al futbolista”.