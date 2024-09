La escuadra de Víctor Manuel Vucetich lleva apenas 7 puntos en nueve partidos, por lo que González Durán considera que si no han sumado más es porque no han hecho lo suficiente para merecerlo.

MAZATLÁN._ Aunque considera que Mazatlán FC debería tener más puntos, Hugo González reconoce que el futbol es de hacer y no de merecer.

“Yo creo que deberíamos de tener más puntos, pero no es de merecer, es de hacer. Si no los tenemos es porque no hemos hecho lo necesario para tener mayor cantidad de puntos, así que tenemos que seguir trabajando y seguir insistiendo en esa parte.

“El equipo se ha estado preparando para revertir esa situación. Hemos dado buenos partidos, queremos seguir por esa línea, pero nos falta ese detalle fino para poder sentenciar los juegos y llevarnos los tres puntos, que es lo que necesitamos. Pero también resaltar que no se ha perdido, que hemos mantenido el arco en cero y eso nos acerca más al objetivo que queremos”, dijo González Durán.

“Y bueno, también mientras no perdamos y sigamos sumando, aunque sea de un punto en un punto, sabemos que en cuanto podamos dar ese salto de conseguir un triunfo, nos vamos a pegar a los que están más cerca de entrar al Play-In”, declaró el guardameta en rueda de prensa celebrada este miércoles en el estadio El Encanto.

“Por cosas del destino del futbol, como lo quieran ver, pues no se nos ha dado. Hemos sido un rival bastante complicado, que me parece que en este torneo se ha ganado bastante el respeto de los rivales, de la forma en que se nos ve. Así que creo yo que vamos por buen camino y al final ese detalle para poder darle también alegría a la afición que viene al estadio y que poco a poco va metiéndose un poco más con nosotros”.

“Sí, todos los partidos de visita son bastante complicados ahora, es difícil, sobre todo en una cancha como la de Tijuana, sintética. Pero bueno, hemos estado analizando al rival, sabemos lo que tenemos que hacer, estamos más preocupados en lo que tenemos que hacer nosotros que en el rival, porque como lo mencioné, en la mayoría de los partidos ha quedado en nosotros el sacar resultados positivos, así que vamos a seguir manteniendo esa línea y combatir a un Xolos que sabemos que es complicado”.

Críticas, normal que las haya

El originario de San Luis Potosí afirmó sentirse bien y desestimó las críticas sobre su desempeño.

“La verdad es que yo me siento bastante bien, como dices críticas, siempre va a haber, es normal. No sé a qué se deba tanto, creo que cuatro partidos llevamos un gol, estamos entre las cinco mejores defensivas, no entiendo tanto esa parte, pero bueno, siempre va a haber algo que criticar”.

La Regla de Menores

El portero también se pronunció sobre la Regla de Menores, que ha sido desdeñada por algunos técnicos de la Liga MX.

“Pues es que al final del día, lo que quieres es quedar campeón, si te están obligando, esa es la parte complicada de la regla de menores. Obviamente, si hay algún menor con calidad, pues lo tratas de ayudar y de empujar. Pero yo creo que sí es complicada, pero bueno, pues hay que acatar órdenes y tratar de sacar la mayor cantidad de jóvenes posibles.

“También no sé qué tanto vaya a ayudar a la Selección, porque no es como que esos jóvenes luego los van a llamar o van a tener un proceso más rápido para llegar a la Selección, porque llegar a la Selección es complicado. Entonces, pues habrá que ver en un año o dos años cuántos de esos jóvenes que debutaron llegan a Selección y ver si en realidad se está aprovechando esa regla, no nada más ponerla por poner”.

Ese es el pequeño detalle también para que la gente siga creyendo en este proyecto y en nosotros. Obviamente tratar de acompañarlos en ese proceso, compartirles experiencias, que traten ellos de mantener el buen nivel, que por algo están ahí, que por algo el profe se está fijando en ellos y aparte de un profe con bastante experiencia, con bastante recorrido, títulos, todo. Aprovechar el momento que se les está dando y que sigan trabajando porque es el inicio apenas de una carrera que dura, que es corta, pero tienen que mantener siempre un nivel para poder seguir compitiendo y ganándose un lugar.

Todos los jóvenes que han participado han mostrado un gran nivel, pero de mi parte está que ellos no bajen los brazos, no se relajen, no crean que ya por haber debutado ya lograron todo aquí en Primera División. Entonces seguir acompañándolos en ese proceso y alentándolos y cuidándolos de cierta manera para que puedan seguir creciendo ellos mismos.