$!Siboldi habría renunciado a Mazatlán FC en plena crisis institucional

El primer golpe llegó desde el banquillo. De acuerdo a Claro Sports, Robert Dante Siboldi reunió a sus jugadores y les comunicó lo que muchos intuían: no seguiría al frente del equipo para el Clausura 2026 . El técnico presentó su renuncia a la directiva encabezada por Mauricio Lanz y se despidió del plantel con la serenidad de quien sabe que ya no hay nada por hacer. Su salida fue el anuncio más claro de que el barco había comenzado a hundirse.

MAZATLÁN._ La noticia no sorprendió a nadie, pero dolió como si fuera inesperada. El Mazatlán FC , ese proyecto que nació con promesas de modernidad y futuro, comenzó oficialmente su desmantelamiento. La venta del club abrió la puerta a una fuga inevitable de figuras y, con ella, al principio del fin. La debacle estaba escrita desde hace meses; ahora simplemente se está cumpliendo.

Mientras tanto, el vestidor vive un proceso de liquidación que parece más una evacuación ordenada. Nombres importantes ya hicieron maletas: Jorge Padilla “Colula” partió a León y Nicolás Benedetti emprendió viaje a Las Palmas, en España. Otros esperan turno. La incertidumbre se ha vuelto rutina. Lo que resta del semestre será una agonía compartida entre jugadores, afición y una ciudad que nunca terminó de ver consolidado a su equipo.

Siboldi, que tomó las riendas en el Apertura 2025, se marcha con un saldo de 14 puntos: apenas dos victorias, ocho empates y siete derrotas. Había pedido inversión para evitar problemas de cociente en el próximo torneo, pero la venta de la franquicia a los Potros de Hierro del Atlante —confirmada en la Asamblea de Dueños— terminó por cerrar cualquier posibilidad de reconstrucción. El técnico incluso había reportado a la pretemporada el 1 de diciembre, pero la realidad lo alcanzó.

El relevo será Ricardo Cadena, su auxiliar el semestre anterior. El ex entrenador de Chivas tendrá su segunda oportunidad como director técnico en la Liga MX, aunque ahora en un escenario adverso: un plantel disminuido, un club en transición y un calendario que no perdonará.

Cadena se convertirá en el octavo estratega en la breve historia del Mazatlán FC, detrás de nombres como Francisco Palencia, Tomás Boy (QEPD), Víctor Manuel Vucetich, Ismael Rescalvo, Beñat San José, Rubén Omar Romano y Gabriel Caballero. Una lista larga para un proyecto corto.

El 9 de enero marcará el inicio de la última travesía del equipo en Primera División. Un “tour del adiós” que traerá a Chivas, Toluca, Cruz Azul, Rayados, León, Pachuca, Querétaro y FC Juárez al Kraken, un estadio que verá desfilar despedidas más que celebraciones.

Mazatlán se prepara para un cierre melancólico. La historia del club no termina con un estruendo, sino con un lento desmoronamiento que todos vieron venir. Una crónica de una debacle anunciada.