“Quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie. Mi postura desde que empezaron los forcejeos y el conato fue de querer intervenir para separar y calmar. Mi error es meterme. No debí haberme metido ni salir de mi zona, invadido la cancha. Soy muy pasional, trato de apaciguar y calmar, no me fijé en eso. No recordé que no podía invadir la cancha, quería calmar a los jugadores”, apuntó.

“Nos fuimos masticando la derrota y molesto, no pudimos hacer un buen partido, pero después de la semana parecía que hubiera sido un delincuente, que me tenía que ir a la cárcel de El Salvador, acusándome como si hubiese matado a alguien en un partido ¿por qué se hizo esta película?, ¿por qué se derivó a inventar cosas? Me siento triste y en deuda, pero con mi afición e institución”, destacó.

Siboldi dijo aceptar el castigo, aunque no está de acuerdo en la manera en la que se comunicaron las cosas por parte de la Comisión Disciplinaria.

“No la comparto, pero la acato como miembro del futbol mexicano. No siento que haya hecho nada malo, algo que perjudicar o agredir a alguien. Es un aprendizaje para mí, lección aprendida. No puedo prometer algo que no vaya a cumplir, pero trataré de no participar más en ese tipo de acciones”, destacó.

Robert Dante Siboldi, director técnico de Tigres, recibió tres partidos de castigo debido a una presunta conducta violenta en contra del jugador Willer Ditta en el partido ante Cruz Azul en la jornada 7 del Clausura 2024 de la Liga MX.

(Con información de Claro Sports)