¡Sigue el sueño! México avanza a dieciseisavos del Mundial Sub-17 gracias al Fair Play

¡Sigue el sueño! La Selección Mexicana Sub 17 logró avanzar como uno de los mejores ocho terceros lugares a los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría que se celebra en Catar y que por primera vez lo disputan 48 selecciones.
Los pupilos de Carlos Cariño lograron sumar 3 puntos en la Fase de Grupos, por lo que este martes se confirmó que se mantiene con vida en el torneo que organiza la FIFA y en donde ahora se enfrentará a Argentina por el pase a los octavos de final.
El combinado azteca concluyó como tercero del Grupo F con 3 unidades (resultado de la victoria ante Costa de Marfil y derrotas frente a Corea del Sur y Suiza), sector en donde avanzaron Suiza y Corea del Sur, quienes terminaron la primera etapa del torneo con 7 unidades.
Cabe destacar que México y Arabia terminaron con 3 goles a favor, 5 en contra, diferencia de -2, aunque debido a que el Tri recibió 7 tarjetas amarillas en sus partidos, es decir, 2 menos que los árabes, los cuales también tuvieron 2 tarjetas rojas, por lo que el Fair Play terminó favoreciendo al Tri, por lo que fue el último mejor tercer lugar.
De acuerdo al calendario dado a conocer por la FIFA previo al inicio del torneo, el encuentro entre México y Argentina será el próximo jueves 14 de noviembre; el horario aún está por definirse.
Los clasificados
Portugal
Argentina
Italia
Brasil
Zambia
Austria
Estados Unidos
República de Irlanda
Bélgica
Japón
Senegal
Croacia
Sudáfrica
Egipto
Venezuela
Suiza
República de Corea
RPD de Corea
Marruecos
Alemania
Colombia
Túnez
Inglaterra
Francia
Canadá
Uganda
Uzbekistán
Paraguay
República Checa
Burkina Faso
Mali
México