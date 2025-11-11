¡Sigue el sueño! México avanza a dieciseisavos del Mundial Sub-17 gracias al Fair Play

¡Sigue el sueño! La Selección Mexicana Sub 17 logró avanzar como uno de los mejores ocho terceros lugares a los dieciseisavos de final del Mundial de la categoría que se celebra en Catar y que por primera vez lo disputan 48 selecciones.

Los pupilos de Carlos Cariño lograron sumar 3 puntos en la Fase de Grupos, por lo que este martes se confirmó que se mantiene con vida en el torneo que organiza la FIFA y en donde ahora se enfrentará a Argentina por el pase a los octavos de final.

El combinado azteca concluyó como tercero del Grupo F con 3 unidades (resultado de la victoria ante Costa de Marfil y derrotas frente a Corea del Sur y Suiza), sector en donde avanzaron Suiza y Corea del Sur, quienes terminaron la primera etapa del torneo con 7 unidades.

Cabe destacar que México y Arabia terminaron con 3 goles a favor, 5 en contra, diferencia de -2, aunque debido a que el Tri recibió 7 tarjetas amarillas en sus partidos, es decir, 2 menos que los árabes, los cuales también tuvieron 2 tarjetas rojas, por lo que el Fair Play terminó favoreciendo al Tri, por lo que fue el último mejor tercer lugar.

De acuerdo al calendario dado a conocer por la FIFA previo al inicio del torneo, el encuentro entre México y Argentina será el próximo jueves 14 de noviembre; el horario aún está por definirse.

Los clasificados

Portugal

Argentina

Italia

Brasil

Zambia

Austria

Estados Unidos

República de Irlanda

Bélgica

Japón

Senegal

Croacia

Sudáfrica

Egipto

Venezuela

Suiza

República de Corea

RPD de Corea

Marruecos

Alemania

Colombia

Túnez

Inglaterra

Francia

Canadá

Uganda

Uzbekistán

Paraguay

República Checa

Burkina Faso

Mali

México