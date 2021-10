‘Siguen los acercamientos para ir a Europa’

MÉXICO._ Luis Romo asegura que el interés en Europa por sus servicios continúa, aunque por ahora prefiere no nublarse con esa posibilidad y enfoca su atención en mejorar su rendimiento, el cual ha sido cuestionable a lo largo del Apertura 2021.

El mediocampista cementero reconoció que hubo interés por él en el mercado de verano, incluso admitió de forma abierta que Getafe tocó su puerta, aunque no hubo alguna propuesta que convenciera a las partes involucradas, por lo que permaneció en La Noria, todavía a la espera de que se abra una oportunidad próximamente, pero sin prisa.

“Yo creo que está un poco abierta y sigue el acercamiento, muchas oportunidades que se podrían dar, pero hasta que no esté el papel y no esté firmando ya para ir todo seguirá siendo un rumor, pláticas nada más.

“Realmente me gusta concentrarme con lo que me toca en el momento, ahora quiero recuperar el nivel, creo que no he estado al 100 por ciento y eso es lo que me corresponde ahora”, comentó a la cadena TUDN, según publicó Mediotiempo.

Insistió que su intención ahora es encontrar un rendimiento óptimo para ayudar a “La Máquina”, la cual no ha encontrado la regularidad del semestre pasado, pero que aún piensa entrar directo a la Liguilla.