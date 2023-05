El defensa sinaloense Jesús Alberto Angulo Uriarte sumó este domingo su tercer título de Liga MX.

Si bien el culichi no jugó el partido de vuelta de la final del Clausura 2023, en el que Tigres se impuso a Chivas 3-2, al no recuperarse de una lesión, eso no le impidió disfrutar la gloria de lo que es su tercer campeonato de liga.