Ramos, quien cuenta con gafete internacional FIFA desde 2014, tiene experiencia mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, también ha participado en otros torneos internacionales, como los Juegos Centroamericanos, Juegos Olímpicos y Copas Oro. Además, ha pitado varias finales de la Liga MX. No obstante, el último torneo de la liga en México no fue del todo bueno para él, pues tras pitar en 11 duelos del Clausura 2024, no fue considerado para la final.

Sin embargo, Ramos Palazuelos ha sido de los árbitros más regulares y socorridos tanto a nivel local como a nivel internacional en esta temporada 2023-2024. En este año futbolístico, el culichi ha sido el árbitro central en 37 encuentros, incluyendo dos partidos de Concacaf Champions Cup, tres juegos de la Saudi Pro League y dos enfrentamientos de la Concacaf Nations League. En estos partidos, sacó 142 tarjetas amarillas y apenas cinco tarjetas rojas.

El juego entre Brasil y Costa Rica se celebrará el lunes 24 de junio, a las 18:00 horas, tiempo de Sinaloa.