“No fue fácil, pero entrené para esto y Jordan Teze me ayudó mucho”, dijo Gutiérrez sobre su actuación como defensa central. “Nos preparamos bien para hoy. Al final todo se trata de nuestro posicionamiento y lo hicimos bien. Doy el 100 por ciento en cada juego y hoy no fue la excepción”.

Al minuto 17 mostró sus dotes defensivos con una barrida limpia dentro del área para evitar cualquier posibilidad de peligro. Por arriba, Érick ganó cuatro de los seis duelos aéreos que se le presentaron en el partido, bloqueó dos disparos, no fue regateado en ninguna ocasión y tuvo una efectividad en pases acertados del 89 por ciento, de acuerdo a datos de Sofascore.

El partido se volvió más emocionante después de que el Willem II logró recortar la diferencia en dos ocasiones, pero el PSV logró mantener el control.

“No esperábamos un partido fácil, ellos luchan por no descender, y eso los motiva mucho. Nos desequilibramos dos veces, pero al final logramos llevarnos los tres puntos, eso es lo más importante. Somos autocríticos, pero queremos seguir ganando. Me siento bien en este equipo, me siento en casa aquí”, agregó Guti.