El ex futbolista profesional se convirtió en el primer sinaloense director técnico de la Liga MX en 2018, cuando pasó de las filiales rojinegras al primer equipo en calidad de interino.

Esta vez la responsabilidad es doblemente mayor porque va como estratega principal y de uno de los conjuntos de mayor convocatoria nacional, como lo es el “Rebaño Sagrado”.

El originario de Guamúchil firmó contrato con Chivas por el resto del torneo Clausura 2025 de la Liga MX y los partidos que se efectúen en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Su designación ha causado mucho revuelo porque por un lado hay muchos que le dan el visto bueno y que sea un mexicano el que tome las riendas del Guadalajara, pero por otro lado, varios ex directores técnicos y ex futbolistas consideran que no tiene las credenciales ni experiencia para asumir ese cargo.