Sinaloense Héctor Moreno ve a Rayados como su último equipo

A dos semanas de llegar a los 37 años y a seis meses de llegar al final de su contrato, Héctor Moreno decide disfrutar y no pensar más allá del presente.

El nacido en Culiacán arribó al cuadro de La Pandilla en 2021 y ha echado raíces en la Sultana del Norte, logrando identificarse con la institución hasta el grado de querer dejar un legado en el equipo.

A pesar de terminar contrato en el próximo verano, Moreno sigue sin tener su futuro claro, pero deja en claro que estar con el Monterrey es algo que no cambiaría por nada.

“Voy día a día, la verdad no trato de ver más allá, estoy disfrutando el momento en el que estoy, disfrutando del trabajo, trato de seguir dando lo mejor de mí para esta institución, quiero ser parte del cambio y empezar a dejar un legado para las futuras generaciones, para Rayados. No quiero adelantarme mucho a lo que pueda pasar en verano, termino contrato y desconozco lo que pueda pasar. En estos 6 meses tomaré la decisión ya sea de parar o seguir, lo que sí tengo claro es que Rayados será mi último equipo. No me veo yendo hacia otro lado, por la satisfacción que me daría terminar en un equipo como Rayados, no lo cambiaría por nada”, confesó.

Siendo el jugador con mayor experiencia y longevidad en el equipo, Moreno entiende la naturaleza de la vida, pero se mantiene en el presente y no se descarta para continuar peleándole a cualquier compañero.

“Puedo seguir compitiendo, el torneo pasado tuve muchos minutos, la liguilla la pude jugar prácticamente toda, estoy con las ganas y el deseo de seguir sumando, peleando, luchando y ayudando, entiendo que es un ciclo de vida que en algún momento se va a cerrar, pero trato de no ver mucho más allá, me enfoco en el presente, disfrutando el tiempo con mis compañeros y entrenadores para así por cualquier cosa que venga después estar preparado”, comentó.

El defensa central mantiene el hambre de títulos y quiere transmitir esos valores y pasión a los más jóvenes para poder inspirar a las generaciones que surgen dentro de los Rayados.

“Siempre intento ganar y me da igual cómo sea, obvio quiero jugar siempre, pero ya sea jugando o apoyando, lo haría, me interesa ganar, me interesan mis compañeros, una de las cosas que trato cuando estoy en la cancha es que la gente que está a lado mío, saque su mejor versión, ese es mi enfoque en cada partido o entrenamiento. Tengo una trayectoria de mucho tiempo en la primera división, en la selección y en Europa y ese ejemplo que intento poner los jóvenes, lo puedan ver e implementar y ojalá que tengan una carrera mucho mejor más larga y más exitosa que yo puedo tener hasta ahora”.

Finalmente, Héctor Moreno señaló que los cambios dentro de la institución del Club de Futbol Monterrey son para bien, pues se busca implementar una cultura ganadora que traerá frutos y advierte que una vez que lleguen los títulos, éstos desencadenarán más éxitos.

“Desde el momento en que llegué, al día de hoy, el equipo ha evolucionado muchísimo en cosas que no se ven; el día en que empiecen a llegar los campeonatos y los éxitos no será por casualidad, será por el gran trabajo realizado y un proceso que hay de cambiar mentalidad, actitudes y todo ese tipo de cosas que se hacen para que se genere una cultura ganadora”.

“Hemos estado cerca, el año pasado semifinales y final, nos cuesta eso, nos ha faltado eso, pero cuando superemos esa barrera del campeonato, no será un accidente o casualidad, el equipo está trabajando bien desde fuerzas básicas hasta la parte más alta de la directiva para que se genere una cultura de un equipo ganador”.