$!Sinaloense Jaziel Mendoza da el salto a la Liga MX con Cruz Azul

Con apenas 20 años, el joven defensor inició como titular en la victoria cementera por 3-2, correspondiente a la quinta fecha del Apertura 2025 de la Liga MX.

El sueño de llegar a la Primera División se convirtió en realidad para el culiacanense Karol Jaziel Velázquez Mendoza , quien vivió un momento inolvidable al debutar en la Liga MX durante el encuentro entre Cruz Azul y Santos Laguna , celebrado en el estadio de Ciudad Universitaria.

La confianza vino directamente de Nicolás Larcamón, técnico de La Máquina, quien decidió darle un lugar en la zaga central al lado de dos referentes: Willer Ditta y Gonzalo Piovi.

La apuesta no pasó desapercibida, pues Mendoza respondió con temple y carácter desde el silbatazo inicial. Mostró seguridad en las coberturas, determinación en los duelos individuales y solidez en el juego aéreo.

Su actuación, aunque breve, reflejó madurez. El debut se prolongó hasta el minuto 56, cuando el estratega decidió darle ingreso a Jorge Sánchez para refrescar la línea defensiva.

Mendoza abandonó el campo entre aplausos, consciente de que había dado un paso importante en su carrera y que había cumplido con creces en un escenario de alta exigencia.

Más allá del resultado favorable para Cruz Azul, el partido significó un primer gran reto superado para el joven sinaloense, quien ahora tiene como objetivo consolidarse dentro del esquema de Larcamón y sumar más minutos en el máximo circuito.