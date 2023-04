“Cuando me vino la bola, lo primero que pensé fue pegarle al primer poste, gracias a Dios se me dio”, explicó.

A los 27 minutos, el ex jugador de Santos Laguna marcó el 2-0 a favor de su equipo.

Con ventaja de dos anotaciones, la UD Ibiza descontó a los 51 minutos, sin embargo, el equipo del sinaloense decretó el 3-1 final con tanto de Aitor García, al 90+4.

“Ha sido un partido muy complicado, el 0-2 es un marcador muy engañoso, entonces se nos complicó, pero gracias a Dios le dimos la vuelta y pudimos sacar el resultado”, señaló.

Con este resultado, el Sporting de Gijón llegó a 44 puntos y así ubicarse en la posición 11 del campeonato; la UD Ibiza es penúltima con 29 unidades.

“Todos sabíamos que era un partido complicado ante el Ibiza, pero también sabíamos que esos tres puntos nos iban a ayudar mucho”, comentó Carrillo Rodríguez.

Jordan Carrillo poco a poco se ha ganado la titularidad del equipo, con el cual ya suma 18 apariciones.

“Seguir trabajando como lo he hecho, yo creo que poco a poco me he ido ganando el puesto, hay que seguir aprovechando los minutos que tenga y seguir demostrando mi futbol”, finalizó.