Como se recordará, Jaime Lozano, técnico del Tri Olímpico, prácticamente adelantó la nominación de Guillermo Ochoa como el primer refuerzo de la Sub 23 en Tokio 2020, así que Luis Romo apunta para ser el segundo candidato de la selección mayor que acompañe al combinado juvenil a dicha justa.

La realidad es que Luis Romo salta en este momento como un candidato natural para el Tri Olímpico, debido a que no se podrá contar con Edson Álvarez, porque el Ajax de Holanda no lo prestará, al considerar que los Juegos Olímpicos son un torneo amateur y al no disputarse en Fecha FIFA.

Luis Romo se ha convertido en un elemento imprescindible en el esquema de Juan Reynoso con los cementeros, aunque con la Selección Mexicana también se ha tornado un jugador importante para el ‘Tata’ Martino, quien en su momento colmó de elogios al cruzazulino por su capacidad para desempeñar distintas posiciones.

Luis Romo recibió el primer llamado al Tri por parte del ‘Tata’, cuando aún era jugador del Querétaro. El estratega argentino lo convocó por vez primera para los partidos correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf 2019-20, donde la Selección Mexicana enfrentó a Panamá y Bermuda a ida y vuelta.

Romo debutó con el tricolor el 20 de noviembre de 2019 ante la Selección de Panamá, jugando los 90 minutos, y desde entonces, ha sido titular en cinco partidos de 11 en los que ha estado convocado.

(Con información de ESPN)