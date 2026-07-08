$!Sinaloenses Santiago Rodríguez y David Uriarte firman con la Sub 17 de Xolos de Tijuana

Ambos jugadores, originarios de Culiacán, concretaron su incorporación a la institución fronteriza, uno de los clubes con mayor proyección en el desarrollo de talento juvenil dentro del futbol mexicano.

CULIACÁN._ Los jóvenes futbolistas sinaloenses Santiago Rodríguez Chávez y David Uriarte Parra comenzaron una nueva etapa en su desarrollo deportivo al integrarse a las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana , donde formarán parte de la categoría Sub 17.

La firma representa un paso importante en la carrera de los dos futbolistas, quienes ahora buscarán consolidarse en las categorías formativas de Xolos y continuar su crecimiento con la meta de alcanzar el primer equipo y el futbol profesional.

Familiares, entrenadores y personas cercanas felicitaron a Santiago Rodríguez Chávez y David Uriarte Parra por este logro, deseándoles éxito en el nuevo reto que enfrentarán en la organización tijuanense.

Con esta oportunidad, ambos culichis inician un camino que podría abrirles las puertas hacia el máximo circuito del futbol mexicano, respaldados por el trabajo realizado durante su formación deportiva.