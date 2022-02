Al referirse a la crisis del América, Solari se negó a asumirse como el culpable porque, según consideró, el futbol es un deporte de equipo.

“Cuando no se dan los resultados o no alcanzamos los objetivos, o no logramos competir, la responsabilidad es de todos, igual que cuando se gana o se baten récords. Es un deporte de conjunto y todos juntos lo tenemos sacar; no hay división, trabajamos juntos todos los días”, explicó Solari.

Solari sí reconoció que en el principio del encuentro su planteamiento táctico no funcionó y ahí sí es su responsabilidad.

“En el futbol tenemos revancha; la tenemos pronto en casa”, agregó, en referencia al encuentro ante Pachuca el domingo en el estadio Azteca, en la sexta jornada del campeonato.