Soluciones Paulinho arrasa a Hermanos y Amigos en la Superveteranos Municipal

MAZATLÁN._ El conjunto de Soluciones Paulinho superó 6-0 a Hermanos y Amigos, en la tercera fecha del Torneo de Copa de la Liga de Futbol Superveteranos Municipal temporada 2025-2026.
Las acciones correspondieron al Grupo B de la liga.
Daniel Villarreal y Adrián Hernández se despacharon con un hat-trick cada uno.
Elevadores Larsson también llenó de cuero 5-2 a AKREA, con anotaciones de José Gómez (3) y Antonio Valdez (2). El descuento vino por conducto de Alberto Ruiz.
Inmobiliaria Entra a tu Casa derrotó 2-0 a Real Carpintería González con par de tantos de Eyvar Fierro.
Inmobiliaria Maz Mex se impuso 2-1 a su similar de Frutería Osante. Jesús Zamora y Carlos Ibarra inclinaron la balanza a los inmobiliarios. Cristian Serna concretó por los fruteros.
Familia Aguirre y Grupo Notec empataron 1-1, siendo el punto extra a favor de los parientes. Pedro Ardines anotó por Aguirre y Julio González por el lado rival.
ROL DE JUEGOS
Sábado 15 de noviembre
Dep. Urías FC vs. Federales FC
16:30 horas, Infiernillo 1
Colonia Lázaro Cárdenas vs. Padres FC
18:00 horas; infiernillo 1
Servicio Las Salvias Orza vs. Curricán Cevichería
19:40 horas, Infiernillo 1
Aluminio y Cristales El Pollo vs. Dep. Marinos Petroleros
16:30 horas, Infiernillo 2
ICR Constructora vs. Academia G.R.
18:00 horas, Infiernillo 2
Despacho Partida Intece vs. Frutería Bernal
16:30 horas, Solidaridad
Mariscos El Toro vs. La Farmacia The Kingdom Barber
18:00 horas, Solidaridad
MÁS RESULTADOS
Deportivo Halcones 3Pata Salada 2
Atlético BL 3My Sushi FC-YEW 2