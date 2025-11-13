Futbol
Soluciones Paulinho arrasa a Hermanos y Amigos en la Superveteranos Municipal

Con doble hat-trick, el equipo se impone 6-0 y se consolida como candidato en el Grupo B
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/11/2025 17:04
13/11/2025 17:04

MAZATLÁN._ El conjunto de Soluciones Paulinho superó 6-0 a Hermanos y Amigos, en la tercera fecha del Torneo de Copa de la Liga de Futbol Superveteranos Municipal temporada 2025-2026.

Las acciones correspondieron al Grupo B de la liga.

Daniel Villarreal y Adrián Hernández se despacharon con un hat-trick cada uno.

Elevadores Larsson también llenó de cuero 5-2 a AKREA, con anotaciones de José Gómez (3) y Antonio Valdez (2). El descuento vino por conducto de Alberto Ruiz.

Inmobiliaria Entra a tu Casa derrotó 2-0 a Real Carpintería González con par de tantos de Eyvar Fierro.

Inmobiliaria Maz Mex se impuso 2-1 a su similar de Frutería Osante. Jesús Zamora y Carlos Ibarra inclinaron la balanza a los inmobiliarios. Cristian Serna concretó por los fruteros.

Familia Aguirre y Grupo Notec empataron 1-1, siendo el punto extra a favor de los parientes. Pedro Ardines anotó por Aguirre y Julio González por el lado rival.

ROL DE JUEGOS

Sábado 15 de noviembre

Dep. Urías FC vs. Federales FC

16:30 horas, Infiernillo 1

Colonia Lázaro Cárdenas vs. Padres FC

18:00 horas; infiernillo 1

Servicio Las Salvias Orza vs. Curricán Cevichería

19:40 horas, Infiernillo 1

Aluminio y Cristales El Pollo vs. Dep. Marinos Petroleros

16:30 horas, Infiernillo 2

ICR Constructora vs. Academia G.R.

18:00 horas, Infiernillo 2

Despacho Partida Intece vs. Frutería Bernal

16:30 horas, Solidaridad

Mariscos El Toro vs. La Farmacia The Kingdom Barber

18:00 horas, Solidaridad

MÁS RESULTADOS

Deportivo Halcones 3
Pata Salada 2

Atlético BL 3
My Sushi FC-YEW 2

