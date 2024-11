A la hora de juego, Fitz-Jim estrelló otro balón en palo para desesperación de Farioli, que no se lo creía en el banquillo del Ajax. La Real fue más certera, y en el 67’ Barrenetxea, que acababa de entrar al terreno de juego, mandó a la red un buen pase de Kubo al segundo palo. Y en el 85’, con el conjunto neerlandés buscando el empate, Take Kubo sentenció el choque en una buena acción individual. La Real suma siete puntos con este triunfo.

Y el segundo acto no pudo comenzar de la mejor manera para el Man United, ya que Højlund marcó de nuevo para dar de nuevo ventaja a su equipo. A pesar de este tanto, el Bodø/Glimt no bajó los brazos y el United no logró el gol de la tranquilidad. Tranquilidad de la que no gozó en todo el choque ya que André Onana con un paradón en el último instante evitó la igualada visitante.

Lo más destacado del resto de partidos

La Lazio no pudo pasar del empate ante el Ludogorets (0-0) poniendo fin a su racha de marcar en todos los encuentros de la fase liga hasta el momento. El conjunto búlgaro se defendió con firmeza en Roma, pero tuvo suerte y Matteo Guendouzi estrelló un soberbio disparo en el larguero.

La Lazio es ahora uno de los tres equipos que encabezan la clasificación con 13 puntos, junto con el Athletic Club y el Frankfurt. El equipo bilbaíno se impuso por 3-0 al Elfsborg sueco, mientras que el Frankfurt se impuso por 1-2 al Midtjylland danés.

Edin Džeko es ahora el octavo máximo goleador histórico de las competiciones de clubes de la UEFA, después de que el delantero de 38 años marcara en la victoria por 1-2 del Fenerbahçe en el campo del Slavia Praha. Está empatado con su ex compañero en el Manchester City Sergio Agüero, con 63 goles.

(Con información de UEFA)